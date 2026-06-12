女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが８６歳で亡くなったことを受け、俳優の松平健がコメントを発表した。「玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝新太郎先生の奥様として、デビュー前からあたたかく優しく接していただきました。テレビ時代劇『暴れん坊将軍』では、吉宗の生母お由利の方としてご共演いただきました。