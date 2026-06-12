◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの山口航輝外野手が「６番・左翼」で先発出場し、２回１死の第１打席に、ＤｅＮＡ先発の入江からバックスクリーンに豪快な先制の８号ソロを放り込んだ。着弾を見届けると、高々と右手を突き上げた。本拠地ＺＯＺＯマリンスタジアムのファンは熱狂の渦に包まれた。山口は「打ったのは真っすぐです。まず先制はできたんですけど逆転