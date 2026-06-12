女優の木村多江が、１２日、ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演。女優・坂井真紀（５６）がＶＴＲ出演し、木村について語った。思春期の子を持つ坂井は「子育ての相談も、多江ちゃんが先輩だからさせてもらうと、『笑いに何でも変えるといいよ』って」と木村に相談した際のアドバイスを明かし、「多江ちゃんが、道ですっごい転び方をして、ほんとに手がすごいかさぶたになっていて、その時に『アハハッ、