◆カーリング日本選手権 第５日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）が行われ、中部電力は札幌国際大に５―６と敗れた。２勝３敗となり、１３日から始まる決勝トーナメントへは４位で通過した。後攻で試合をスタートし、第１エンド（Ｅ）はブランクエンドに。第２Ｅで１点を奪うと、第３Ｅは１点スチールに成功。その後は相手に連続得点を許したが、第６Ｅで２点を取り返した。２点リードし、流