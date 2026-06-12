◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天の前田健太投手（３８）が１２日、１軍に合流した。本拠でキャッチボールなどで調整。「投球フォームで崩れていた部分はたくさんあった。最後の１軍の登板もフォアボールが多かったり、僕の強み、今まではコントロールで戦ってきたピッチャーなので、修正しながら、自分のピッチングスタイルを見直しながら、あとはそれをしっかり１軍で