石川と岐阜を結ぶ白山白川郷ホワイトロードの有料区間が開通しました。この区間では落差80メートル以上のふくべの大滝や白山展望台からの絶景などを楽しむことができます。開通初日は多くの人でにぎわっていました。12日、白山白川郷ホワイトロードの中宮料金所では。 ■テレビ金沢・河合 紗花 記者：「開通まで1時間をきった中宮料金所付近にはこのように多くの車が列を作っています」この日開通したのは