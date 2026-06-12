輪島市の6月補正予算案が公表されました。輪島市は、空き家となった仮設住宅の有効利用について復旧事業者などに貸し出す方針を示しました。輪島市の6月補正予算案は一般会計で48億800万円あまり。当初予算からの累計は約1275億円となっています。輪島朝市周辺の再整備などに1億円あまりを充てるほか市内6つの小学校が統合した輪島小学校の建設事業費として、約10億5000万円が盛り込まれています。■坂口 茂 輪島市長：「災害から