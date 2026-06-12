◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクの柳町達外野手が「６番・右翼」でスタメンに名を連ねた。昨季の最高出塁率タイトルを獲得した２９歳。打撃不振で５月１２日に登録抹消されていた。１０日に１軍に合流し、復帰後初のスタメンとなる。先発は、今季２勝目を狙う前田純投手が務める。スタメンは以下の通り。１（一）正木２（中）周東３（左）近藤４（三）