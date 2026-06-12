◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神・村上頌樹投手が初回に２者連続本塁打を浴びた。初回１死。西川に初球を右翼席上段まで運ばれた。先制点を献上し、続く紅林にも左翼席へ８号ソロを運ばれ、２点目を与えた。チームは９日からの敵地ソフトバンク戦で同一カード３連敗を喫した。再び勢いを取り戻したいチームだが、昨季投手３冠のエースが苦しい立ち上がりとなった。