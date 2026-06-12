◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が初回に１点を先制された。まずは先頭・カナリオをチェンジアップで空振り三振に仕留める。しかし続く滝沢に左前打を許し１死一塁とすると、後続の長谷川に左中間越えの適時二塁打を浴び先制点を献上した。前回登板となった５月３１日の交流戦・日本ハム戦（エスコン）では敗戦投手となったものの、８回３