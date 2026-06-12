【モデルプレス＝2026/06/12】つばきファクトリーの豫風瑠乃が6月12日、都内にて行われたファースト写真集「RUNO」（ワニブックス）発売記念イベントに出席。本作発売の心境や、制作秘話を明かした。【写真】ハロプロ18歳美女、ミニスカ姿で素肌輝く◆豫風瑠乃、初写真集は松岡茉優からラブコール2021年につばきファクトリーに加入した豫風。自身初のソロ写真集は、俳優・松岡茉優のプロデュースのもと、各方面で活躍するクリエイ