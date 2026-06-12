【モデルプレス＝2026/06/12】お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）が12日、公式YouTubeチャンネルを更新。ゲストにグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の佐藤景瑚が登場した。自身がデビューを掴んだサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」（日プ）合格時のエピソードを告白し、話題となっている。【写真】地元の友人の「連絡先消しちゃった」JO1メンバー衝撃告白◆JO1佐藤景瑚、オーディ