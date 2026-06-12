渋川海水浴場2022年 海水浴シーズンに向けて、岡山県が県内8カ所の海水浴場の水質調査を行い、12日、結果を発表しました。 環境省が定めた「水浴場水質判定基準」に照らしたところ、8カ所全て「可」以上で、海水浴に問題ないことが分かりました。 岡山県が調査した8カ所の海水浴場と開設期間（予定）は以下の通りです。 外輪（7月中旬～8月中旬予定）、宮の下（7月中旬～8月中旬予定）、牛窓（7