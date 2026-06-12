¹ñ¤È´ë¶È¤Î´Ø·¸   〝»Ô¾ì¤ÎÀ¼〟¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢»Ô¾ì¤¬ËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Þ¤¿»ö¼Â¡£»þ¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÏË½Áö¤·¡¢»Ô¾ìÆÈÀê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï³Êº¹³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÉÔ°Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ ¹ñ¤È´ë¶È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤­¤«――¡£Àï¸å80Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Éü¶½´ü¤Ï¹ñ¼çÆ³¤Ç¼çÍ×»º¶È¤Ë»ñ¸»¤ò·¹¼ÐÊ¬ÇÛ¤·¡¢1960Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ35Ç¯¡ËÁ°¸å¤«¤é¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¡£ ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤É¤¦Áí³ç