英中銀四半期インフレ調査現在から長期に至る全期間でインフレ予想値が上昇 調査の主なハイライト 現在のインフレ率予想中央値は５％となり、２０２６年２月調査時の４．６％から上昇した。 今後1年間のインフレ率の予想中央値は４％となり、２０２６年２月調査時の３．２％から上昇した。 その翌年の12ヶ月間（2年後）の予想インフレ率、予想中央値は３．５％となり、２０２６年２月調査時の３．２％から上昇した。 さら