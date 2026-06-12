東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 24718.10（+468.81+1.93%） 中国上海総合指数 4031.51（+44.50+1.12%） 台湾加権指数 44169.04（+1019.58+2.36%） 韓国総合株価指数 8123.62（+359.67+4.63%） 豪ＡＳＸ２００指数 8804.04（+170.79+1.98%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75045.06（+1212.51+1.64%） １２日のアジア株は全面高。米国とイランの戦闘終結へ向けた交渉進展への期待