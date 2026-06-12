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ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５、伊７３ｂｐにそれぞれ縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ2.983 フランス3.736（+75） イタリア3.71（+73） スペイン3.408（+43） オランダ3.096（+11） ギリシャ3.667（+68） ポルトガル3.347（+36） ベルギー3.53（+55） オーストリア3.228（+25） アイルランド3.1