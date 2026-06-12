◇プロ野球セ・パ交流戦 ロッテーDeNA(12日、ZOZOマリン)ロッテ・山口航輝選手が先制ソロを放ちました。対したのはDeNAの先発・入江大生投手。2ボール2ストライクからの5球目、低めのストレートを振り抜き、バックスクリーンに飛び込む先制ソロとしました。5月13日に今季第1号を放ち、ここまで8本のホームランを放った山口選手。本塁打数はチームトップを更新しています。