◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(12日、ベルーナドーム)巨人の竹丸和幸投手が初回に先制点を奪われました。今季10度目の先発となった竹丸投手は先頭を空振り三振に仕留めますが、続く滝澤夏央選手にはレフトへヒットで出塁を許します。3番・長谷川信哉選手にはストレートをとらえられると左中間のフェンス手前へ運ばれ、タイムリーツーベースで先制点を失いました。なおもピンチが続きましたが4番・ネビン選手の打球はをセンター