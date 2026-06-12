演歌歌手の水森かおり（52）が12日、京セラドームで行われた交流戦・オリックス対阪神戦の試合前、国歌独唱に登場。「1音目の入りが勝負でした。100点です」と美声を響かせた。03年に阪神対中日戦（甲子園）で始球式に登場したが、独唱は10年の楽天対ロッテ戦（仙台）以来16年ぶり2度目。「国家は個性を出し過ぎてもよくないから」と登場前から緊張の面持ち。「お風呂で練習してきました」と舞台裏を明かした。23年連続でNHK