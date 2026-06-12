◇プロ野球 セ・パ交流戦 楽天-広島（12日、楽天モバイルパーク）楽天先発の岸孝之投手が初回に満塁のピンチを招きますが、最後は抜群のコントロールと打者を翻弄する配球で打ち取り、無事に無失点で切り抜けました。岸投手はプロ20年目で41歳のベテラン右腕。この日は今季初勝利をつかむべく、先発のマウンドに上がりました。初回、先頭を見逃し三振に仕留めますが、後続に2者連続で四球を与え、さらに2死としたあとにもう一つ四