2026年6月20日（土）夜6時より、韓国・インスパイアアリーナにて開催される、韓国国内最高の権威と35年の歴史を誇るK-POP音楽授賞式『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』がABEMAにて日韓同時・独占無料生中継されることが決定した。『SEOUL MUSIC AWARDS』は、1年間で輝かしい成果を上げた歌手を選出し、大賞・本賞・新人賞などを授与する、K-POPを代表する一大イベント。アルバム販売数、審査員評価、そして世界中のファンによる投