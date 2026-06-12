【ナイロビ共同】アフリカ・コンゴ（旧ザイール）のサッカー連盟などは12日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するコンゴ代表が米南部テキサス州ヒューストンに到着したと発表した。コンゴ東部ではエボラ出血熱が流行しており、ベルギーでの隔離措置を経て移動した。17日の初戦でポルトガルと対戦する。コンゴ代表は選手、監督のいずれもコンゴ以外を拠点としている。米政府はコンゴに滞在歴のある外国人