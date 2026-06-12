デジタル庁は12日、政府職員が業務で生成人工知能（AI）を利活用する際の手順や体制を定めた指針を改定し、公表した。これまで生成AIで作り出す対象は文章だけだったが、新たに音声や画像を追加。これに伴い、著作権などの権利侵害につながらないよう留意することも求めた。改定内容の施行日は一部を除き9月1日。指針は昨年5月に策定。今回の改定では音声と画像の出力も認めた。ただ、生成した音声が著名人と類似していたり、