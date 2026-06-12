福井県の坂本裕一郎防災安全部長（左）と面会する関西電力の高畠勇人原子力事業本部長代理（中央）＝12日午後、福井県庁関西電力の高畠勇人原子力事業本部長代理は12日、福井県庁を訪れ、日本原燃が使用済み核燃料再処理工場（青森県）の設計・工事計画について原子力規制委員会への説明を終えたと報告した。福井県は、関電が県内に建設予定の乾式貯蔵施設の事前了解は、説明終了が条件としていた。同県の坂本裕一郎防災安全部長