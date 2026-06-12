日本商工会議所は12日、中東情勢の緊迫化による影響についての調査結果を発表し、92.5％の中小企業が経営に何らかの影響が出ていると答えた。建設業や製造業、宿泊・飲食業、運輸業など幅広い業種に及んでいるが、自社の製品やサービスへの価格転嫁が進んでいない実態も明らかになった。具体的な影響を複数回答で聞いたところ「仕入れ価格の高騰」が74.8％でトップ。「燃料価格の高騰」は62.9％、「物流費（運賃・サーチャージ