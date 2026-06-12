日本航空の客室乗務員が乗務前の検査でアルコールが検知された問題で、国土交通省は１２日、日航に対して行政指導にあたる厳重注意をした。国交省や日航の発表によると、５０歳代と３０歳代の女性乗務員は、５月２３日朝に広島発羽田行き便に乗務予定だったが、勤務開始の１２時間前までの飲酒制限などを定めた同社の運航規程に反する飲酒をした。５０歳代の乗務員は乗務当日朝に自ら行った検査でアルコールが検知されたのに会