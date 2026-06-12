木原稔官房長官の12日午後の記者会見で、茂木官房長官秘書官の不倫・不正出張疑惑に関する質問が相次いだ。【映像】国会で秘書官の不倫について答弁した瞬間（実際の様子）記者が「長官は午前の衆議院内閣委員会で茂木氏は昨年1人分で予約した出張先のホテルで知人女性と朝まで過ごし、必要な追加料金を支払っていなかったと明らかにしました。一般論として公費を使った出張の際に利用したホテルで、不倫行為に及ぶことという