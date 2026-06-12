6月12日、B1リーグのファイティングイーグルス名古屋は、トレス・ティンクルと2026－27シーズンの新規選手契約に合意したと発表した。背番号は「3」に決定している。 アメリカ出身で現在30歳のティンクルは、203センチ102キロのパワーフォワード。オレゴン州立大学からNBA Gリーグのラプターズ905に加入してプロキャリアをスタートさせると、その後はイタリア、フ