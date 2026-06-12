6月12日、群馬クレインサンダーズは、細川一輝と2026－27シーズンの選手契約継続に基本合意したことを発表した。 岩手県出身で28歳の細川は、187センチ92キロのシューティングガード。上武大学在学中の2019－20シーズンに特別指定選手として群馬でBリーグのキャリアをスタートさせ、京都ハンナリーズ、三遠ネオフェニックスを経て、2024－25シー