劇的な幕切れとなったNBAファイナル第4戦。日本時間6月11日（現地時間10日）に行われたニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズの一戦は、一時最大29点差がつき、ブローアウトも頭をよぎった。しかし、『マディソン・スクエア・ガーデン』に詰めかけたファンの強烈な後押しを受け、ニックスはクラッチタイムで試合を振り出しに戻すと、最後はOG・アヌノビーのプットバックで勝利