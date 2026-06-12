LGエレクトロニクス・ジャパンは6月9日、有機ELテレビの2026年ラインアップを発表した。今回登場するのは、ワイヤレス接続対応の「LG OLED evo AI W6」、プレミアムモデルの「LG OLED evo AI G6」、ハイグレードモデルの「LG OLED evo AI C6」の3シリーズ10モデルだ。 （関連：【画像】ウォールペーパー型テレビの思想を受け継いだ薄さ） ■高画質競争のその先へ 発表会ではLGエレクトロニク