岡山市北区の通称・石山公園の再整備に伴い、現在の場所から撤去される平和を記念した石柱についてです。譲り受けたいと希望していた「永瀬清子生家保存会」へ譲渡されることになりました。 【写真を見る】「譲渡先としては適当」と市長石山公園の平和記念碑石柱永瀬清子生家の敷地内に移設へ【岡山】 （大森雅夫岡山市長）「永瀬清子生家保存会は、譲渡先としては適当である」 岡山市議会の一般質問に大森市長が答弁したも