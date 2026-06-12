NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramアカウントが撮影時のオフショットを投稿した。 参考：小林虎之介、下積み生活で唯一の挫折とはデビューからの足跡を辿る1万字インタビュー 写真に収められているのは、竹内虎太郎を演じている小林虎之介。栃木ロケでの広々とした風景をバックに、両手をいっぱいに広げた姿や、腰に手を当てて微笑む姿などが捉えられている。 6月12日に放送された第55話での、