アメリカ国務省から選抜された大学生らが、日本文化などを2か月にわたって学びます。そのプログラムの開講式が、岡山大学で行われました。 【写真を見る】アメリカ国務省から選抜された大学生ら25人が岡山にやってきた地域の文化や日本語を8週間学ぶ岡山大学が受け入れ （プログラム参加者）「ミシシッピ州の大学で政治を勉強している4年生ですよ」 「専攻が政治学と経済です」 「日本の大学院に行きたいです」 このプロ