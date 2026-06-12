瑞起はレトロゲームをプレイできるスマートウォッチブランド『My Play Watch』シリーズを、10月29日に日本国内向けに発売する。予約受付は6月18日より開始される。 （関連：【画像】腕元でゲームが楽しめる！） 『My Play Watch』は、スマートフォン連携を中心とした従来のスマートウォッチとは異なり、“ファッションとして楽しむ”ことをコンセプトに据えた新しいウェアラブルデバイ