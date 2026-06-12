THE YELLOW MONKEYがInstagramを更新し、10年前の貴重なライブ映像を相次いで解禁。ファンからの注目を集めている。 【動画】2016年、活動再開となった感動的なツアー初日公演から「プライマル。」を公開 ■当時の熱狂が呼び起こされる復活初日に披露された「プライマル。」 THE YELLOW MONKEYは、2026年に奇跡の活動再開から10年という大きな節目を迎えた。ファンクラブ発足10周年を祝したファンクラブツアーを