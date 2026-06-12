日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 15287( 15233) 12月限29(29) TOPIX先物 9月限 17927( 17927) 日経225ミニ 7月限 13381( 13381) 8月限83(8