日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 18868( 17565) 12月限40(17) TOPIX先物 9月限 18958( 17993) 日経225ミニ 7月限 23968( 20968) 8月限 100( 10