日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5000円プット 取引高(立会内) 松井証券 3( 3) ABNクリアリン証券 2( 2) 楽天証券 1( 1) SBI証券 4( 0) ◯6万5125