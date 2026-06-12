日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万5000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 539( 539) モルガンMUFG証券 230( 230) UBS証券 45(45) SMBC日興証券20(20) ビー