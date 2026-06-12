大阪9月限 日経225先物66120+1640（+2.54％） TOPIX先物3882.5+38.0（+0.98％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（9月限）は前日比1640円高の6万6120円で取引を終了。寄り付きは6万6600円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6390円）を上放れる形でギャップアップで始まった。上へのバイアスが強まるなか、前場中盤にかけて6万7190円まで買われる場面もみられた。 買い一巡後は利