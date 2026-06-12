「うそ電話詐欺」…みなさん耳なじみの言葉かもしれませんが、実は、特殊詐欺の対策強化に向け山口県内で11年前から使われてきた呼び名なんです。しかし、最近はより手口が複雑化、被害件数も危機的状況にあるとしきょう（12日）から全国共通の「特殊詐欺」との呼び名にし対策をより強化していくことになりました。これは県や県警、県教委や県内各市町などでつくる「やまぐち犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会」で決まっ