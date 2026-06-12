「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」で、7月3日から8月16日まで「アニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』 30周年記念展」が開催される。描きおろしイラストによるキービジュアル、入場特典、グッズ、購入特典に関する新情報が発表された。【画像】デザイン良い！『レッツ＆ゴー!!』トミカ＆ミニ四駆など新グッズ記念展に合わせて描きおろされた8キャラクターのイラストを用いたキービジュアルを公開。つなぎを着た各キ