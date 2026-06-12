トランプ大統領が日本の人気アニメの主人公に扮した動画をSNSに投稿する中、日本政府がこれまで著作権が適切に扱われるよう、複数回にわたりアメリカ側に求めていることが分かりました。【写真を見る】トランプ氏の「NARUTO」扮装動画に日本政府が苦言「同様の事案繰り返されないことを強く願う」 アメリカ側に著作権の適切な扱い求めるこれはトランプ大統領が先週、自身のSNSに投稿した動画です。日本の人気アニメ「NARUTO」
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