Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに登壇した。いよいよ公開初日を迎え“大ヒット”で5人があいうえお作文を披露した。【重合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら「毎回なんかせなあかんの？」と冷静にツッコむ末澤をよそに、担当する順番を決めるメ