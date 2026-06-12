ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ、つばきファクトリーの豫風瑠乃（18）が12日、都内で初写真集「RUNO」取材会を行った。つばきファクトリーの大ファンの女優松岡茉優（31）がプロデュースし、平成カルチャーも盛り込んだ1冊となった。「松岡茉優さんが写真集をプロデュースしたいと言ってくださっているのを前から聞いていて、大阪まで公演に見に来てくださった時、直々に『瑠乃ちゃんの世界観を作る魅力がある。そこ