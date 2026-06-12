ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（18）が12日、都内で初の写真集「RUNO」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。豫風のファンを公言している女優の松岡茉優のプロデュースによる1冊。豫風は「松岡茉優さんがライブに来てくださって、直々に“瑠乃ちゃんのこういうところが好き”と教えてくださって、うれしくて、やってみたいという気持ちになりました」と明かした。一番