札幌市の秋元克広市長札幌市の秋元克広市長（70）が来春の任期満了に伴う市長選に立候補せず、3期目の今期限りで退任する意向を固めたことが12日、複数の関係者への取材で分かった。周辺に「市政運営にめどがついた」と伝えた。正式表明は夏以降になる見通しという。秋元氏は同日、記者団の取材に応じ、去就の決断には至っていないとした上で「3期12年は一般論として節目だ。後援会などと共有し、最終的に判断したい」と話した