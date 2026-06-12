木原官房長官は自身の秘書官が去年、公費で出張した際、“宿泊したホテルに女性を招き入れた”との一部報道について、「ご指摘の通りだ」と事実関係を認めました。【写真を見る】木原官房長官「ご指摘の通り」 秘書官が公費出張でホテルに女性を招き入れた事実認める機密情報の漏洩については「確認中」中道改革連合長妻昭 衆院議員「（官房長官秘書官は）ホテルには内緒で妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。こ